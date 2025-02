Bennacer à l’OM : De Zerbi le voulait ailleurs !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ismaël Bennacer est enfin un joueur de l'OM. Juste avant la clôture du mercato hivernal en France, le club marseillais a officialisé le prêt avec option d'achat du milieu de terrain algérien. Le joueur de 27 ans a été convaincu par le discours de Roberto de Zerbi, qu'il a failli rejoindre à Brighton il y a quelques mois.

L’OM a réalisé un joli coup pour terminer son recrutement en beauté. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, la direction marseillaise avait lancé la piste Ismaël Bennacer dans les ultimes heures du mercato et est finalement boucler le deal à temps. Le joueur algérien a été prêté par le Milan AC jusqu’à la fin de la saison. Présenté à la presse ce jeudi, Bennacer a longuement évoqué ses motivations.

Bennacer à l'OM grâce à De Zerbi

« Il y a de très bons joueurs au milieu et le coach m’a parlé de comment il voulait m’utiliser. Je l’ai toujours apprécié et je voulais jouer sous les ordres de De Zerbi dans ma carrière, ça se fait ici donc c’est encore mieux. De par sa philosophie, les profils qu’il recherche (Roberto De Zerbi), c’est le type de joueur que je suis. En Italie, c’est très tactique et pas forcément porté sur la possession au milieu, mais avec ce coach-là, je sais que je serai important. Sa présence et les arguments de Medhi (Benatia) ont été très importants dans mon arrivée » a confié le joueur algérien face aux journalistes.

« J'aurais voulu qu'il vienne à Brighton »

Ces propos ont été rapportés à Roberto de Zerbi avant la rencontre face à Angers. En conférence de presse, le coach de l’OM a confirmé son intérêt de longue date pour Bennacer. « Je n'avais pas vu son interview, mais moi aussi j'aurais voulu qu'il vienne à Brighton quand Caicedo est allé à Chelsea » a confié le technicien italien. C’est finalement à Marseille que leurs chemins se sont croisés.