Panique à l’OM, Riolo s’inquiète pour un départ !

Mehdi Benatia a avoué, dans une longue interview donnée à L'Équipe, ne pas vouloir s'inscrire dans la durée à l'OM. Une déclaration qui a fait du bruit et à laquelle Daniel Riolo a réagi dans l'After Foot. L'ancien défenseur du Bayern fait pour l'instant un travail remarquable avec l'arrivée de gros noms à l'OM, malgré une année sans Coupe d'Europe.

Récemment nommé directeur du football à l'OM, Mehdi Benatia a passé un mercato agité sur la Canebière avec de nombreux départs et arrivées. Le dirigeant s'est longuement confié à L'Équipe, et il en est ressorti une déclaration qui a interrogé tout le monde : « Je ne sais pas combien de temps je resterai, sûrement pas longtemps, et je n'ai pas peur de le dire. C'est usant mentalement, physiquement. La seule garantie : je vais tout donner jusqu'au dernier jour. »

Si cette annonce a été un choc du côté des supporters marseillais, Daniel Riolo a réagi à cette déclaration dans l'After Foot. « C'est le passage de l'interview qui m'inquiéterait si j'étais marseillais. », explique le journaliste. « Tu sens que le mec, ça va lui pomper de l'énergie et qu'il ne va pas rester longtemps. Quand tu lis l'interview, t'as l'impression qu'il se donne réellement à fond, et je sais qu'il se donne plus qu'à fond, et il sent peut-être poindre une lassitude. »

Si Mehdi Benatia ne compte pas rester longtemps à l'OM, il explique vouloir tout donner pour réussir. Mission réussie jusque-là, puisque le natif de Courcouronnes a réussi à redresser l'OM, qu'il avait récupéré malade la saison dernière. Après une 8e place l'année dernière et une saison sans Coupe d'Europe, l'ancien défenseur central a réussi à ramener des noms comme Roberto De Zerbi, Pierre-Emile Højbjerg, Adrien Rabiot, Mason Greenwood ou encore Ismaël Bennacer.