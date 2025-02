Encore une surprise de l’OM sur le mercato ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Amine Harit a complétement disparu de la circulation depuis son expulsion face au PSG le 27 octobre dernier. Une blessure au mollet l'empêche de retrouver le chemin des terrains. Une absence qui tombe mal pour le milieu offensif, qui ne cesse de reculer dans la hiérarchie et dont l'avenir serait remis en question.

Un coup de pied dans la poitrine de Marquinhos et puis plus rien. Depuis son expulsion durant le dernier Classique en octobre dernier, Amine Harit a disparu des radars. Le milieu offensif de l’OM se remet doucement d’une blessure au mollet. Mais il est usage de dire que les absents ont tout le temps tort, et dans le cas d’Harit, sa blessure tombe au plus mauvais moment.

Un coup dur pour De Zerbi : Nicolo Fagioli a privilégié la Serie A au rêve marseillais. 😱

➡️ https://t.co/d6shhntBSn pic.twitter.com/NIhiHNr6dv — le10sport (@le10sport) February 7, 2025

« Ça ne doit pas être évident pour lui »

Car en son absence, des joueurs se sont imposés dans sa zone comme Adrien Rabiot, positionné un cran au-dessus, ou encore le jeune Bilal Nadir. « Ça ne doit pas être évident pour lui » reconnaît une source interne. Alors que son retour approche, des questions sur son statut se posent. Faut-il profiter du mercato pour le vendre.

Un départ surprise d'Harit ?

Ouvert jusqu’au 11 février, le marché turc représente une échappatoire. Selon les informations de La Provence, l’OM ne s’attend pas à un départ d’Harit. Mais une bonne offre pourrait remettre un peu plus en cause un statut qui ne cesse de s’effriter.