OM : «Il a des soucis de santé», terrible annonce sur Bennacer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si l'arrivée d'Ismaël Bennacer à l'OM a été unanimement salué par la critique, elle a aussi plongé certains journalistes dans le scepticisme et les doutes. C'est le cas de Stéphane Guy. Ancien journaliste chez Canal + et aujourd'hui chroniqueur sur La Chaîne L'Equipe, le journaliste s'est interrogé sur le niveau physique de l'international algérien.

En l’espace de quelques jours, l’OM a rempli son cahier de charges. Sur le fil, le club marseillais a officialisé les arrivées d’Amine Gouiri, d’Amar Dedic et d’Ismaël Bennacer. Au total, avec Luiz Felipe, quatre joueurs ont posé leurs valises à Marseille. De quoi rassurer Stéphane Guy, qui s’inquiétait du manque d’activité de l’OM au cours du mois de janvier.

Un retournement inattendu pour l'OM ! Découvrez cette annonce qui a laissé tout le monde sans voix 🎉

➡️ https://t.co/uBiRB8kGXh pic.twitter.com/ylBmgp9LVS — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) February 6, 2025

« J’étais très inquiet »

« J’étais très inquiet, car je trouvais l’OM très calme depuis le début de ce dernier mercato. Mais heureusement, ça s’est affolé dans les dernières heures. J’ai fait un petit calcul, depuis que Pablo Longoria est à l’OM, il y a eu 233 mouvements de joueurs en cinq ans. Tout cela pour construire le projet sportif le plus cohérent et le plus efficient possible » a déclaré le journaliste, avant d’évoquer en totale transparence le dossier Bennacer.

Inquiétude autour de la santé de Bennacer

Selon lui, le milieu de terrain n’est plus au niveau en raison de soucis physiques. « Bennacer, ça a été un très bon joueur, lorsqu’il a percé à Empoli, puis lorsqu’il est arrivé à Milan. Mais quand je vois que Marseille a une option d’achat à 12 millions d’euros, alors que c’est un joueur qui, depuis deux ans, a très peu joué malheureusement. Je pense qu’il a des soucis de santé. Quand on voit la liste des joueurs passés à l’OM ces dernières années, alors évidemment il y a des Rabiot et Højbjerg, mais il y a aussi des joueurs qu’on a oubliés » a confié Guy sur le plateau de L’Equipe du Soir.