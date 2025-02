Bennacer : Un transfert à l'OM dicté par l'Algérie ? Il répond !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Déjà proche de l'OM l'été dernier, Ismaël Bennacer a finalement dû patienter quelques mois pour poser ses valises en Provence. En effet, c'est lors de ce mercato hivernal que l'Algérien a été prêté avec option d'achat par le Milan AC. Mais pourquoi un tel choix de carrière ? Alors que certains y voient un lien avec les Fennecs, Bennacer a mis les choses au point à ce propos.

A 27 ans, Ismaël Bennacer est désormais un joueur de l'OM. Après un échec l'été dernier, le club phocéen est parvenu à trouver un accord avec le Milan AC lors de ce mercato hivernal. L'Algérien est ainsi prêté avec option d'achat. En attendant de voir ce qu'il fera sur le terrain, Bennacer était en conférence de presse ce mercredi, l'occasion pour lui de s'exprimer sur l'Algérie et l'OM.

Riolo met la lumière sur le choix d'Ismaël Bennacer à l'OM. Nouvelles ambitions en vue ? 🔍

« Chaque chose en son temps »

Ismaël Bennacer aurait-il signer à l'OM par rapport à la sélection algérienne ? Alors que la prochaine CAN aura lieu en décembre prochain, l'Algérien a expliqué : « Ce n'est pas pour préparer la CAN. Bien sûr que Marseille va m'aider pour performer en équipe nationale, mais chaque chose en son temps. On sait le lien qu'il y a entre Marseille et les Algériens, et l'Afrique en général ».

« Mon choix a été porté sur le projet »

Pour Ismaël Bennacer, ça a été très clair, s'il est venu, c'est uniquement pour l'OM. « Mon choix a été porté sur le projet, sur le club en lui-même, sur le coach », a assuré le milieu de terrain. Aucun lien donc avec l'Algérie.