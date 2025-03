Un champion du monde débarque à l’OM

Thomas Bourseau

Coach de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi s’est bâti une belle réputation au fil de ses années de management. Sa méthode a été appréciée et est scrutée par beaucoup d’observateurs et d’homologues à l’instar du champion du monde 2006 Alberto Gilardino qui s’est déplacé à Marseille pour en apprendre les rudiments.

Le 29 juin 2024, l’OM annonçait la signature de Roberto De Zerbi pour les trois saisons qui allaient suivre. L’entraîneur italien passé par Brighton et Sassuolo notamment a fait forte impression dans les deux clubs. Au sein de l’équipe transalpine, son travail était tel que Maxime Lopez ou encore Kevin-Prince Boateng chantaient ses louanges.

La méthode De Zerbi a convaincu son monde

La discipline tactique et les idées de jeu de Roberto De Zerbi avaient eu le mérite de choquer Kevin-Prince Boateng. Neal Maupay a quitté Everton afin de rejoindre l’OM à la dernière intersaison et ne cachait pas qu’en plus du projet de jeu, la présence du technicien italien avait pesé dans sa décision. « Nous avons un nouveau projet avec beaucoup de nouveaux joueurs et un nouveau manager. Qu'est-ce qui m'a fait choisir Marseille ? C'est le plus grand club de France. Les meilleurs supporters et le plus grand nombre de supporters aussi. La ville est magnifique, le stade est incroyable. Nous avons l'un des meilleurs managers du monde en ce moment ».

Gilardino vient à l’OM pour apprendre de De Zerbi

Champion du monde avec l’Italie en 2006, Alberto Gilardino a récemment atterri à Marseille dans l’optique de discuter et d’apprendre de Roberto De Zerbi au niveau de sa méthode de management. Lui-même entraîneur, passé dernièrement au Genoa, Gilardino n’hésitera pas à mettre en pratique ses leçons avec De Zerbi à l’avenir.