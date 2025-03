Antoine Dupont accidenté, la «collision malheureuse»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont a subi une lourde blessure au genou droit lors du match contre l’Irlande, causant une rupture du ligament croisé. Malgré les critiques envers Tadhg Beirne et Andrew Porter, la commission de discipline n’a pas retenu les réclamations tricolores, un verdict soutenu par la légende de l’arbitrage Nigel Owens qui évoque un accident de jeu.

C’est un geste aux lourdes conséquences pour Antoine Dupont, dont le genou droit est resté coincé sur un déblayage irlandais. La star des Bleus souffre d’une rupture du ligament croisé qui va le tenir éloigné des terrains de longs mois. Tadhg Beirne et Andrew Porter sont pointés du doigt par le camp tricolore, agacé après leur succès décisif à Dublin. Cependant, la réclamation n’a pas été retenue par la commission de discipline, ce que comprend Nigel Owens, légende de l’arbitrage, rapporté par Blog-RCT.

« C’est juste un accident de rugby »

« Il faut prendre un peu de recul sur l’émotion et regarder les faits. Est-ce qu’il fait quelque chose d’illégal ? Si son geste est interdit d’une manière ou d’une autre, s’il entre épaule en avant, alors là oui, il serait en grosse difficulté. Mais quand on observe bien ce qu’il fait, il arrive avec le bras levé pour nettoyer, comme tout le monde l’a toujours fait dans ces phases de contact. Il n’y a pas d’irrégularité, analyse Nigel Owens dans son émission Whistle Watch. Ce qui se passe, c’est juste un accident de rugby. Une collision malheureuse. Il intervient dans les règles, il termine son action, et derrière lui, un coéquipier suit pour le soutenir, comme on le ferait normalement. Mais voilà, dans le mouvement, ça entraîne une suite d’événements malheureux… Dupont se retrouve pris au sol, son pied coincé sous un joueur, et ça cause la blessure. »

« Je pense sincèrement que c’est accidentel »

Un avis partagé en France. « En direct, j’avais beaucoup de colère car on a touché à notre icône, a reconnu l’ancien sélectionneur Bernard Laporte pour le Midi Olympique. On se dit que c’est fait exprès. C’est à chaud, c’est énervé devant le canapé. Et quand on analyse les choses, je pense sincèrement que c’est accidentel. Et je ne vois pas un joueur professionnel de rugby d’entrer sur le terrain pour blesser volontairement un autre joueur et lui faire mal. Je ne pense pas que ce soit dans la mentalité des joueurs ».