Antoine Dupont : «Anecdotique», l’annonce étonnante de son successeur !

En s’imposant samedi soir face à l’Écosse, le XV de France aura de grandes chances de remporter le Tournoi des 6 Nations. Une rencontre que les Bleus disputeront sans Antoine Dupont, gravement blessé au genou contre l’Irlande. Et pour le remplacer en tant que capitaine, Fabien Galthié a décidé de confier le capitanat à Grégory Alldritt.

« Le capitanat est anecdotique »

Un choix que le sélectionneur du XV de France a expliqué par la capacité de son troisième ligne à « se remettre en question, à se poser les bonnes questions et à travailler dans la bonne direction, à trouver les solutions pour redevenir un joueur performant pour l’équipe de France. » Présent en conférence de presse ce vendredi, Grégory Alldritt a été interrogé sur cette responsabilité, qu’il considère comme anecdotique, puisque pour lui, Antoine Dupont reste le capitaine du XV de France.

« Le capitaine du XV de France, ça reste Antoine »

« Comment s’est passée la semaine sans Antoine ? Pour ma part, honnêtement, ça ne m'a rien changé du tout. On est sur la fin d'un Tournoi, le fonctionnement est en place depuis le début. On a continué dans ce qui avait été construit depuis cinq semaines. Donc aucun changement, strictement rien », a déclaré Grégory Alldritt. « Ce que le capitanat m’inspire ? Le capitanat est anecdotique parce que je suis capitaine de cette équipe ce week-end mais notre capitaine sur le Tournoi et le capitaine du XV de France, ça reste Antoine (Dupont). J'ai un rêve en tête et j'espère qu'il se réalisera demain (samedi). »