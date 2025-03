«Rien n’est fini», la grande annonce d’Antoine Dupont !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Samedi soir, le XV de France affronte l’Ecosse au Stade de France. C’est lors de cette rencontre que Bleus pourraient remporter le Tournoi des VI Nations. Un sacre auquel on ne ne croyait plus forcément suite à la défaite des joueurs de Fabien Galthié en Angleterre. Mais voilà qu’Antoine Dupont y croyait lui encore après le Crunch et avait souhaité remobiliser le vestiaire.

Le Grand Chelem ne sera pas pour cette année pour le XV de France, qui peut tout de même remporter le Tournoi des VI Nations samedi soir face à l’Ecosse. En effet, les joueurs de Fabien Galthié ont connu un accroc sur leur parcours. C’est en Angleterre, lors du Crunch, que les Bleus sont tombés. Une défaite cruelle d’un petit point qui faisait dire à certains qu’il était alors impossible de remporter le Tournoi des VI Nations. Mais en battant l’Irlande, le XV de France a repris son destin en main comme Antoine Dupont l’avait fait savoir après la défaite face au XV de la Rose.

« Les premiers mots d’Antoine Dupont ont été… »

Malgré la chute en Angleterre, Antoine Dupont y a toujours cru. C’est ce qu’a révélé Maxime Lucu, qui va remplacer le Toulousain face à l’Ecosse, dans un entretien pour Midi Olympique. « Le Tournoi des VI Nations est de plus en plus relevé. Après la défaite en Angleterre, les premiers mots d’Antoine Dupont ont été : « Rien n’est fini ». On s’est donné les moyens de réussir et on a aujourd’hui la possibilité de jouer cette finale contre l’Ecosse. Ce titre, on le veut. On sait, au fond de nous, que nos supporters l’attendent aussi », a ainsi expliqué Lucu.

« C’est vraiment un kif »

« Jouer cette finale au Stade de France, devant notre public, c’est vraiment un kif. Nous l’avions vécu en 2022 pour le Grand Chelem. On sait que nous sommes attendus, que l’ambiance sera probablement énorme. C’est donc d’abord un plaisir », a également confié Maxime Lucu, qui sera titulaire face à l’Ecosse comme demi de mêlée en l’absence d’Antoine Dupont.