XV de France : Le triomphe annoncé avec Antoine Dupont !

Alexis Brunet

Samedi soir, le XV de France affrontera l’Écosse pour son dernier match du Tournoi des Six Nations. Une rencontre capitale puisqu’elle décidera si oui ou non les partenaires d’Antoine Dupont remportent la compétition. Ce serait une belle récompense pour les hommes de Fabien Galthié qui impressionnent tout le monde, à commencer par Frédéric Michalak, la légende des Bleus.

Il ne reste plus qu’un match au XV de France dans ce Tournoi des Six Nations, avec peut-être une très belle récompense au bout. En effet, si les joueurs de Fabien Galthié battent l’Écosse samedi soir, ils remporteront le fameux trophée qui les fuit depuis 2022. Si dénouement heureux il y a, cela sera toutefois sans Antoine Dupont, qui s’est très sérieusement blessé contre l’Irlande lors du dernier match et qui sera absent pour de longs mois.

Michalak et choqué par le XV de France

Même sans Antoine Dupont, le XV de France a de très grandes chances de remporter le Tournoi des Six Nations. Les joueurs de Fabien Galthié impressionnent, et notamment les plus grands. Dans le Super Moscato Show, Frédéric Michalak a fait part de son admiration vis-à-vis de cette équipe. L’ancien demi de mêlée est persuadé que cette génération menée par Dupont marquera l’histoire. « Ils gagnent tellement de matchs… Tous les points marqués face à l’Angleterre, aux grandes équipes.. Ils sont énormes. »

« S’il y avait une ligue mondiale, ils gagneraient tout »

Le XV de France s’appuie notamment sur une bonne base du Stade Toulousain, menée notamment par le génial Antoine Dupont. Selon Frédéric Michalak, certains des meilleurs joueurs du monde se trouvent d’ailleurs dans cette équipe, qui serait sûrement la plus forte au monde, si une ligue mondiale existait. « Les Toulousains sont en passe d’être les meilleurs sur le plan européen. S’il y avait une ligue mondiale, ils gagneraient tout. Beaucoup de joueurs sortent de cette formation. Derrière, on voit plein d’équipes et plein de joueurs performer au plus haut niveau. Ramos est peut-être le meilleur arrière ou le meilleur 10 au niveau mondial. Avant, un ou deux joueurs faisaient partie des numéros un, comme Serge Blanco. Aujourd’hui, on a beaucoup de joueurs qui sont, à leur poste, les numéros un au niveau mondial. »