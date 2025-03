XV de France : Le jackpot sans Antoine Dupont ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi, le XV de France dispute son dernier match dans ce Tournoi des VI Nations avec la possibilité de remporter la compétition en cas de victoire contre l'Ecosse. Il faudrait faire sans Antoine Dupont, blessé, mais cela pourrait tout de même rapporter gros aux Bleus, puisque une victoire dans le Tournoi rapporterait un peu plus de 7M€.

Vainqueur en Irlande, le XV de France peut espérer remporter le Tournoi des VI Nations. Les Bleus sont effectivement les nouveaux favoris, mais pour cela, il faudra s'imposer à domicile contre l'Ecosse samedi. Un défi qui semble être dans les cordes des hommes de Fabien Galthié qui devront toutefois faire sans Antoine Dupont, victime d'une rupture des ligaments croisés. Un coup dur pour les Bleus.

7M€ pour le vainqueur du Tournoi des VI Nations ?

Cependant, la victoire contre l'Ecosse peut rapporter gros au XV de France. En effet, Ruck dévoile les sommes accordées au vainqueur du Tournoi des VI Nations. Ainsi, une victoire dans la compétition rapporte environ 7,73M€. Une coquette somme qui aurait pu être complétée par 1,19M€ en cas de Grand Chelem. Cependant, aucune équipe ne restera invaincue, ce bonus ne sera donc pas versé. Le deuxième au classement final récupérera 4,16M€, tandis que la troisième place offre 2,97M€. Compte tenu des difficultés financières de la FFR, cette entrée d'argent ne fera pas de mal.

«C'est l'objectif suprême»

Présent en conférence de presse, Fabien Galthié a d'ailleurs affiché ses ambitions avant ce dernier match contre l'Ecosse : « C'est l'objectif suprême, c'est ce qu'on voulait, ce qu'on a obtenu. C'est un premier but qui a été atteint (...) Depuis soixante matches, c'est un tournant puis un autre. On attendra la fin du match contre l'Écosse pour parler de ça. Si quelque chose a changé depuis samedi dernier ? Sur le fond, non. Dans les victoires, parfois il y a des mensonges et il y a des défaites dans lesquelles nous avons atteint les niveaux de performance attendus. On reste sur la même dynamique. L'Écosse remet tout en question ».