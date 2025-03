Antoine Dupont victime d’un accident, l’annonce qui met fin à la polémique ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au-delà de la victoire du XV de France en Irlande samedi dernier, ce qu’on retient davantage de cette rencontre c’est la grave blessure d’Antoine Dupont. Victime d’une rupture des ligaments croisés, la star français manquera de longs mois de compétition. Un coup dur à propos duquel chacun à son mot à dire, notamment concernant le fait si blesser Dupont était intentionnel ou non. Bernard Laporte a pris position sur ce débat.

Le XV de France et le Stade Toulousain ont perdu Antoine Dupont pour plusieurs mois. En effet, face à l’Irlande, le demi de mêlée a été grièvement blessé au genou, étant victime d’une rupture des ligaments croisés. Immédiatement, une polémique a éclaté puisque Fabien Galthié a évoqué le fait que les Irlandais avaient délibérément ciblé Dupont pour le blessure. Etait-ce alors intentionnel ?

« Je pense sincèrement que c’est accidentel »

Ancien sélectionneur du XV de France, Bernard Laporte a donné sa réponse à cette question à propos de la blessure d’Antoine Dupont. Et c’est ainsi que pour Midi Olympique, il a expliqué : « En direct, j’avais beaucoup de colère car on a touché à notre icône. On se dit que c’est fait exprès. C’est à chaud, c’est énervé devant le canapé. Et quand on analyse les choses, je pense sincèrement que c’est accidentel. Et je ne vois pas un joueur professionnel de rugby d’entrer sur le terrain pour blesser volontairement un autre joueur et lui faire mal. Je ne pense pas que ce soit dans la mentalité des joueurs ».

« Je ne suis pas inquiet pour lui, il reviendra vite »

« Malheureusement ça touche notre icône et on est en colère. Mais je crois que c’est un fait de jeu accidentel. Quand on décortique les images… Soit il y a rouge soit il n’y a rien. Certains disent que c’est carton jaune et non, si c’est un jeu déloyal c’est carton rouge. C’est malheureux, c’est un jeu accidentel et ça prive Antoine Dupont du dernier match contre l’Ecosse qui sera significatif de notre victoire dans le Tournoi. C’est regrettable. Je lui souhaite un rapide rétablissement mais je ne suis pas inquiet pour lui, il reviendra vite », a-t-il enchainé sur ce dossier Antoine Dupont.