Antoine Dupont a dit oui : Le contrat à la Zinedine Zidane signé !

En 2022, Antoine Dupont suivait les traces de Zinedine Zidane en s’engageant auprès de Casino. La star du XV de France était alors devenue l’ambassadeur du groupe de grande distribution sur les questions d’alimentation, de motivation et de management interne et avait justifié son choix.
Antoine Dupont fier de s’associer au groupe Casino
Interrogé à l’époque par LSA, Antoine Dupont avait justifié son choix. « Mon ambition, c’est de valoriser la marque Casino, le groupe et les valeurs qu’il véhicule. Quand on m’a présenté ses engagements autour du commerce de proximité, des fruits et légumes sains, des produits de terroir, des relations avec les agriculteurs, ça m’a vraiment plu parce que ce sont des démarches que je partage. Il y a de nombreuses similitudes entre le management d’une équipe sportive de très haut niveau et le monde de l’entreprise », confiait la star du rugby français.
« Faire comme Zidane ? On peut dire que c’était un bon pari »
En liant son image à celle du groupe Casino, Antoine Dupont a fait comme Zinedine Zidane en son temps, l’ancien numéro 10 des Bleus signant avant le Mondial 1998 avec Leader Price, une enseigne du groupe Casino. « On peut dire que c’était un bon pari (sourire), même si je ne me place pas à son niveau, avait répondu Antoine Dupont par rapport à cette comparaison. C’est un immense champion. Pour le parallèle entre les deux trajectoires, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2023, je ne dirai qu’une seule chose, je croise les doigts. » Malheureusement pour lui, le XV de France avait été éliminé dès les quarts de finale, éliminé par l’Afrique du Sud (29-28).