Antoine Dupont a dit oui : Le contrat à la Zinedine Zidane signé !

En 2022, Antoine Dupont suivait les traces de Zinedine Zidane en s’engageant auprès de Casino. La star du XV de France était alors devenue l’ambassadeur du groupe de grande distribution sur les questions d’alimentation, de motivation et de management interne et avait justifié son choix.

Fort de son statut de meilleur joueur de la planète, Antoine Dupont ne manque pas de sollicitation depuis le début de sa carrière concernant les partenariats avec des sponsors. En 2022, l’international tricolore avait accepté de prêter son image au groupe Casino, devenant ainsi l’ambassadeur du groupe de grande distribution sur les questions d’alimentation, de motivation et de management interne.

Antoine Dupont fier de s’associer au groupe Casino Interrogé à l’époque par LSA, Antoine Dupont avait justifié son choix. « Mon ambition, c’est de valoriser la marque Casino, le groupe et les valeurs qu’il véhicule. Quand on m’a présenté ses engagements autour du commerce de proximité, des fruits et légumes sains, des produits de terroir, des relations avec les agriculteurs, ça m’a vraiment plu parce que ce sont des ­démarches que je partage. Il y a de nombreuses similitudes entre le management d’une équipe sportive de très haut niveau et le monde de l’entreprise », confiait la star du rugby français.