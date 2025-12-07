Une Chabal comme Miss France : La surprise sur TF1 !

Samedi soir, lors de l'élection de Miss France 2026, le public a pu découvrir jeune Déborah Adelin-Chabal, cousine éloignée du rugbyman Sébastien Chabal. Miss Roussillon (18 ans) a réalisé l’un de ses rêves en tentant sa chance lors du célèbre concours de beauté, remporté par Hinaupoko Devèze (23 ans).
Il y avait eu Annabelle Varane en 2019, représentante du Nord-Pas-de-Calais et petite soeur du champion du monde de football Raphaël Varane, il y a désormais Déborah Adelin-Chabal, une autre membre de la famille d’un ancien international tricolore, mais cette fois-ci de rugby. Sacrée Miss Roussillon en juillet dernier, la jeune femme de 18 ans représentait sa région ce samedi soir lors de l’événement diffusé comme chaque année sur TF1.
Déborah Adelin-Chabal a terminé 4e Dauphine à Miss France 2026
Et comme son nom l’indique, la native de Perpignan, d’origine réunionnaise du côté de son père, est une cousine éloignée du rugbyman Sébastien Chabal. Samedi soir, elle a fini 4e Dauphine du concours remporté par Hinaupoko Devèze, 23 ans, devenue Miss Tahiti 2025 en juin dernier.
« Un rêve » pour la cousine de Sébastien Chabal
« J’en rêve depuis que je suis petite, confiait Déborah Adelin-Chabal avant l’élection de Miss France 2026 auprès de TV Magazine. Je regardais Miss France à la télé avec ma maman, c’est un événement très familial et très sentimental. Je me suis inscrite maintenant parce que j’ai envie de faire une carrière de danseuse à l’international en m’impliquant pleinement dans ce métier. Avant que cela se concrétise professionnellement, je ne voulais pas passer à côté de l’opportunité de participer à Miss France. La proposition est venue à moi et je me suis lancée. »