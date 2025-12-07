Une Chabal comme Miss France : La surprise sur TF1 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Samedi soir, lors de l'élection de Miss France 2026, le public a pu découvrir jeune Déborah Adelin-Chabal, cousine éloignée du rugbyman Sébastien Chabal. Miss Roussillon (18 ans) a réalisé l’un de ses rêves en tentant sa chance lors du célèbre concours de beauté, remporté par Hinaupoko Devèze (23 ans).

Il y avait eu Annabelle Varane en 2019, représentante du Nord-Pas-de-Calais et petite soeur du champion du monde de football Raphaël Varane, il y a désormais Déborah Adelin-Chabal, une autre membre de la famille d’un ancien international tricolore, mais cette fois-ci de rugby. Sacrée Miss Roussillon en juillet dernier, la jeune femme de 18 ans représentait sa région ce samedi soir lors de l’événement diffusé comme chaque année sur TF1.

Déborah Adelin-Chabal a terminé 4e Dauphine à Miss France 2026 Et comme son nom l’indique, la native de Perpignan, d’origine réunionnaise du côté de son père, est une cousine éloignée du rugbyman Sébastien Chabal. Samedi soir, elle a fini 4e Dauphine du concours remporté par Hinaupoko Devèze, 23 ans, devenue Miss Tahiti 2025 en juin dernier.