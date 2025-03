«Il s'en fout complétement» : Le duo Mbappé-Dupont fait des ravages !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Gravement blessé, Antoine Dupont a subi une rupture des ligaments croisés du genou droit et sera donc bien évidemment absent pour le dernier match du Tournoi des VI Nations contre l'Ecosse. Un match d'ailleurs analysé par Johnnie Beattie, ancien international écossais et ex-joueur du Top 14 qui raconte également que ses enfants n'ont pas la même passion pour le rugby et Antoine Dupont.

Vainqueur en Irlande, le XV de France s'est ouvert les portes d'une victoire finale dans le Tournoi des VI Nations. Pour cela il faudra battre l'Ecosse, et le faire sans Antoine Dupont, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Un match particulier pour Johnnie Beattie, ancien international (38 sélections) et ex-joueur du Top 14, qui vit toujours en France. Ce dernier raconte ainsi la façon dont il vit la situation tout en expliquant que son fils sera d'ailleurs supporter des Bleus en bon fan d'Antoine Dupont et de Kylian Mbappé. Quitte à zapper Finn Russell, pourtant la star du XV du Chardon.

«Il s’en fout complètement»

« Maintenant, un match comme celui de samedi a encore plus d'importance pour une famille comme la mienne parce que mes enfants sont nés ici, mes garçons jouent au rugby à Hossegor. Le petit, lui, c'est Antoine Dupont, Mbappé et l'équipe de France. Finn Russell, il s’en fout complètement. Mais c'est quand même chouette », s'amuse-t-il dans une interview accordée à RMC, avant d'évoquer la façon dont il va vivre ce match en tant qu'Ecossais qui vit en France.

«C'est toujours un match compliqué»

« Déjà, c'est toujours un match compliqué parce qu'on joue contre un monstre du rugby mondial. En Écosse, on ne se rend pas trop compte de la taille de ce pays, du nombre de licenciés. Vous avez un système de formation qui est fantastique. Il faut s'envoyer comme des chiens pour juste être au contact. On n'a jamais été favoris contre l'équipe de France. Jamais (...) On n'arrive pas à passer ce cap… Comme vous, on est très déçus d'avoir perdu à Londres, malgré le fait qu'on a dominé. C’est un bilan qui est très mitigé, il faut le dire. On cherche tous ces 80 minutes où on montre vraiment notre rugby dans un match complet. On est contents de quelques éléments, notre ligne arrière qui provoque, qui crée des situations, qui marque des beaux essais. Mais au milieu du terrain, dans les zones de collision, on a les porteurs de balle qui dominent le moins, notre paquet d'avant a vraiment besoin de faire un petit peu plus si on veut rivaliser avec cette équipe de France », ajoute Johnnie Beattie.