Ntamack, sa malédiction avec Antoine Dupont !

La rédaction

Antoine Dupont, gravement blessé lors du match contre l'Irlande, sera absent plusieurs mois. Sa rupture du ligament croisé entretient une malédiction avec Romain Ntamack, qui n'ont pas joué deux matchs consécutifs ensemble depuis mars 2023,sous le maillot du XV de France. Ntamack a exprimé son soutien à Dupont, soulignant la frustration et la motivation supplémentaires pour l'équipe.

Antoine Dupont s'est lourdement blessé lors du match du Tournoi des 6 Nations face à l'Irlande. La star du XV de France a subi une rupture du ligament croisé qui devrait le tenir écarté des terrains pendant un moment. Jean-Philippe Hager, ancien médecin du XV de France, avait déclaré à l'AFP qu'Antoine Dupont ne reviendrait à 100% qu'en novembre, laissant donc un délai de huit mois avant de le voir refouler une pelouse. Une blessure qui entretient une malédiction longue de deux ans au XV de France : Ntamack et Dupont n’ont plus enchaîné deux matchs de suite, ensemble, sous le maillot du XV de France, depuis le 18 mars 2023.

«Il est assez meurtri, assez abattu»

En conférence de presse, dans des propos rapportés par L'Équipe, Romain Ntamack a parlé d'Antoine Dupont :

«C'est vrai qu'il avait envie de rester avec le groupe. Après, il est assez meurtri, assez abattu, et je pense qu'il ne veut pas trop nous montrer sa déception. Donc, il reste un peu à l'écart dans son coin, même s'il est à Marcoussis. Mais on sait qu'il est là. Nous, on a évidemment une pensée pour lui. On aura un supplément d'âme samedi soir (contre l'Écosse). Ça sera évidemment un levier de motivation pour jouer et gagner un titre pour nous mais aussi et surtout pour lui.»

«Il y a beaucoup de rage et de frustration»

Le coéquipier d'Antoine Dupont au Stade Toulousain a exprimé son ressenti quant à la blessure du capitaine des Bleus :

«C’est toujours délicat d’avoir un joueur qui se blesse, et le ruck est un débat infini dans notre sport. Il faudrait donc un jour se réunir autour d’une table, clarifier tout cela et mettre en place de vrais règlements pour tout ce qui concerne le jeu déloyal. Que ce soit pour Antoine (Dupont) ou Pierre-Louis (Barassi), à l’inverse, peut-être que nous aurions pris un carton rouge. Cette situation est frustrante, surtout lorsque les joueurs blessés ne peuvent pas se battre ensuite pour décrocher le titre. Il y a beaucoup de rage et de frustration.»