Antoine Dupont menacé par un vieil ennemi ?

Le XV de France a remporté une victoire de prestige sur les terres irlandaises samedi dernier (27-42), mais a perdu Antoine Dupont pour plusieurs mois. La star tricolore souffre d'une rupture du ligament croisé du genou après un déblayage de Tadhg Beirne. Pour la légende Serge Blanco, ce geste n'était pas délibéré.

Le XV de France joue sa victoire dans le Tournoi des VI Nations face à l’Ecosse samedi. Une rencontre que ne disputera pas Antoine Dupont, victime d’une rupture du ligament croisé du genou suite à un déblayage controversé de l'Irlandais Tadhg Beirne samedi dernier. Pour beaucoup, ce geste était délibéré ce qui a donné lieu à une petite polémique. Mais ces accusations n'ont pas lieu d’être pour Serge Blanco, légende du XV de France, même s'il a balancé un petit tacle à ses vieux ennemis anglais.

Blanco met les choses au clair sur la polémique Blanco

« C’est le rugby. Honnêtement, je ne pense pas que cela soit volontaire. Venant des Irlandais, je ne pense pas… D’autres nations, en revanche, à une certaine époque, on aurait pu en douter. Je pense à des matchs contre les Anglais, mais ce sont nos meilleurs amis (rires) » a confié l’ancien joueur sur le plateau du Super Moscato Show sur RMC ce mercredi.

Une injustice est dénoncée

Par contre, Blanco regrette le manque de cohérence des instances, qui ont réduit la suspension de Garry Ringrose à deux matches, alors que Romain Ntamack n’avait pas reçu le même traitement en début de tournoi. « Cela fait quelques décennies que l’on se plaint. On a vécu les plus grandes injustices, à notre époque aussi. La règle devrait être la même pour tout le monde. Il devrait y avoir moins d'interprétation et parler davantage en semaines de suspension qu’en matchs, par exemple. Si un joueur est suspendu trois, quatre ou cinq semaines, il n’y a plus de problème » a-t-il confié.