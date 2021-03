Rugby

Rugby : Covid-19, XV de France... Le coup de gueule de Serge Blanco !

Publié le 1 mars 2021 à 16h35 par A.C.

Serge Blanco, grande figure du XV de France et du Biarritz Olympique, a commenté l’actualité polémique des Bleus.

Le Tournoi des 6 Nations été mis entre parenthèses. Frappé par le Covid-19, le XV de France a vu le match face à l’Écosse être reporté à une date ultérieure, tandis que celle exacte de la rencontre contre l’Angleterre est encore à déterminer. Tout dépendra de la suite des tests, qui ont pour le moment révélé 17 cas positifs au total. Mais la grosse polémique du moment concerne notamment le possible non-respect de la bulle sanitaire de la part du sélectionneur Fabien Galthié.

« Ça n’arrive qu’à nous, merde ! On est les rois du cluster ! »