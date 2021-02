Rugby

Rugby - XV de France : Galthié «patient zéro» des Bleus ? Il se défend !

Publié le 24 février 2021 à 9h35 par A.C.

Fabien Galthié est au cœur de la tourmente, alors que le XV de France est frappé de plein fouet par le Covid-19.

Avec la richesse de l’effectif français, la préoccupation jusque-là était de savoir qui sera écarté de l’équipe type. Désormais, le débat est de savoir qui va y être ! Car le XV de France est tout simplement miné par le Covid-19. Onze joueurs ont été testés positifs, dont Antoine Dupont et le capitaine Charles Ollivon, ainsi que quatre membres du staff, dont le sélectionneur Fabien Galthié. Ce mercredi, ce dernier est d’ailleurs pointé du doigt par L’Équipe , qui laisse entendre qu’à Marcoussis on serait persuadés que le patient zéro... ne serait autre que le sélectionneur lui-même !

« Je ne comprends pas ces accusations non justifiées »