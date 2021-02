Rugby

Rugby - XV de France : Nouveau cas de Covid-19 pour les Bleus !

Publié le 17 février 2021 à 11h35 par A.C.

Après Fabien Galthié, diagnostiqué positif ce mardi, un autre membre du staff serait atteint par le Covid-19.

Le XV de France a deux semaines pour préparer son troisième match du Tournoi des 6 Nations, face à l’Écosse. Mais la préparation est freinée par des problèmes inattendus, liés à l’actuelle crise sanitaire. Ce mardi, la FFR a en effet annoncé qu’un membre du staff a été diagnostiqué positif et le groupe de 31 joueurs a donc été mis en isolement, chacun à leur domicile. Quelques heures plus tard, un deuxième cas positif a été individualisé, avec Fabien Galthié. Apparemment asymptomatique, le sélectionneur va tout de même observer un isolement de sept jours.

Servat positif au Covid-19