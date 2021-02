Rugby

Rugby : Le XV de France se méfie de l’Irlande !

Publié le 11 février 2021 à 12h35 par T.M.

Après sa victoire face à l’Italie, le XV de France poursuit son tournoi des VI Nations après un duel contre l’Irlande. Et au sein du groupe France, on reste sur ses gardes.

Pour le XV de France, le Tournoi des VI Nations a commencé de la plus belles des manières avec une victoire bonifiée face à l’Italie. Pour les hommes de Fabien Galthié, il va désormais falloir confirmer et continuer sur cette lancée. Rendez-vous donc dimanche pour une rencontre qui s’annonce nettement plus corsée face à l’Irlande. Alors que le XV de France aborde cette rencontre avec le plein de confiance suite à sa victoire lors du match d’ouverture, William Servat s’attend à un match compliqué.

« On sait l’âpreté qu’ils vont y mettre »