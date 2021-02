Rugby

Rugby - XV de France : Antoine Dupont est comparé à Lionel Messi !

Publié le 5 février 2021 à 20h35 par A.C.

Star montante du rugby mondial et surtout du XV de France, Antoine Dupont a été comparé à Lionel Messi, ou encore à Diego Armando Maradona.

Après la France, Antoine Dupont est en train de conquérir le monde. Le demi de mêlée du Stade Toulousain s’est fait un nom et impressionne désormais les plus grandes nations du rugby. Même dans l’hémisphère sud on loue les capacités de l’international d’à peine 24 ans, qui sera plus que jamais le maitre à jouer du XV de France lors du Tournoi des 6 Nations, en l’absence de Romain Ntamack. A la veille du début de la compétition continentale face à l’Italie (samedi, 15h15), plusieurs ancien illustres numéros 9 du XV de France se sont exprimés au sujet du phénomène Dupont.

« On pourrait, sans lui envoyer trop de fleurs, le comparer à Messi ou Maradona »