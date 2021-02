Rugby

Rugby - XV de France : Les attentes de Laporte pour 2021 !

Publié le 3 février 2021 à 16h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la FFR, s’est exprimé au sujet de l’année 2021 du XV de France, qui débutera ce samedi avec le Tournoi des 6 Nations.

Le rugby international est de retour ! Alors que des grosses craintes entouraient la tenue du Tournoi des 6 Nations, il aura bel et bien lieu en cette fin d’hiver. Les différentes nations impliquées ont mis en place un protocole extrêmement strict pour éviter toute contamination venant de l’extérieur des équipes, mais également pour annuler les septaine instaurée par la Grande-Bretagne, qui auraient rendu impossible la compétition. Le Tournoi débutera donc dans quelques jours, avec le XV de France qui nourrit des grandes ambitions après une année 2020 qui a laissé entrevoir la renaissance du rugby français.

« On veut continuer à applaudir une équipe de France qui nous donne satisfaction »