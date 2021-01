Rugby

Rugby - XV de France : Dulin raconte son grand retour chez les Bleus !

Publié le 29 janvier 2021 à 21h35 par A.C. mis à jour le 29 janvier 2021 à 21h36

Brice Dulin, qui pourrait être l’un des cadres de Fabien Galthie en ce Tournoi des 6 Nations, s’est exprimé au sujet de son retour au sein du XV de France.

Certains le pensaient perdu pour le rugby international. Pourtant, le départ du Racing 92 semble avoir totalement changé Brice Dulin. Au Stade Rochelais, l’arrière est très en vue et est actuellement l’un des meilleurs joueurs de Top 14 à son poste, si ce n’est le meilleur. Il a été rappelé par Fabien Galthié à l’automne et il a réalisé des très belles choses. Il pourrait ainsi être l’un des points fixes du XV de France lors du Tournoi des 6 Nations 2021, surtout avec la mauvaise passe d’Anthony Bouthier à Montpellier.

« J’ai retrouvé l’appétit »