Deux polémiques au XV de France, Galthié monte au créneau !

L'absence de Matthieu Jalibert pour le dernier match du XV de France contre les All Blacks et son départ du groupe ont provoqué une vive polémique ces derniers jours. Fabien Galthié s'est confié sans détour sur cet épineux sujet ce mercredi en conférence de presse, et le sélectionneur du XV de France tente de calmer l'incendie dans sa communication.

Tombeur de la Nouvelle-Zélande samedi soir au Stade de France (30-29), le XV de France se porte très bien sur le plan sportif. Mais les Bleus doivent néanmoins affronter quelques tempêtes médiatiques depuis plusieurs mois, entre les propos racistes de Melvyn Jaminet et les accusations de viol contre Hugo Auradou et Oscar Jegou en juillet dernier. Beaucoup moins grave, la polémique actuelle sur le départ de Matthieu Jalibert après avoir appris qu'il ne serait pas titulaire contre les All Blacks fait couler beaucoup d'encre autour du XV de France.

XV de France : «Pas de place pour les pleurnicheurs», énorme polémique avant les All Blacks ! https://t.co/uvlNPu8KLG pic.twitter.com/A0p6jiZdDs — le10sport (@le10sport) November 15, 2024

« Il n'y a pas de polémique... »

Interrogé en conférence de presse ce mercredi avant le dernier match de la tournée d'automne du XV de France contre l'Argentine, Fabien Galthié s'est exprimé sur ce malaise avec le demi-d'ouverture de l'UBB : « Il n'y a pas de polémique autour de Matthieu Jalibert. Il avait besoin de se régénérer. Nous discutons avec lui et je trouve dommage l'amalgame entre les propos tournés vers une équipe qui va se diriger vers un match, qui a besoin de mots forts, et des joueurs du groupe France, dont il fait partie, qui ont d'autres besoins, qu'on accompagne », indique Galthié.

Aldritt, le nouveau sujet

Autre sujet sensible, tout nouveau celui-ci : l'absence de Grégory Aldritt, pourtant habituellement l'un des titulaires indiscutables de Fabien Galthié, qui s'est vu préférer Charles Ollivon pour le match de vendredi contre l'Argentine : « Ce sont des décisions qui ne tombent pas comme ça comme un couperet. On discute avec tous les joueurs et on leur fait part des tendances du moment. On veut créer l'émulation dans le groupe, la régénération pour d'autres et pour d'autres la compétition. Il y a ce match qui est le dernier de l'année (…) Pour Grégory Alldritt, il a participé aux deux victoires. Il est un capitaine, un leader, un joueur exemplaire que l'ensemble des joueurs a envie de suivre, et il le restera. Tout cela est partagé en interne et il n'y a pas de polémique », a indiqué le sélectionneur du XV de France pour éteindre tout de suite la polémique.