Rugby

Rugby - XV de France : Dulin dévoile toutes les règles sanitaires chez les Bleus !

Publié le 27 janvier 2021 à 13h35 par G.d.S.S.

Actuellement réunis à Nice où ils préparent le match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations, les joueurs du XV de France doivent respecter un protocole très strict comme le confie Brice Dulin.

Le 6 février prochain, le XV de France débutera son Tournoi des 6 Nations 2021 face à l’Italie. Avant cette échéance, les hommes de Fabien Galthié sont actuellement en préparation du côté de Nice, avec des règles sanitaires bien particulières à suivre en communauté. Interrogé en conférence de presse mardi, Brice Dulin, l’arrière du XV de France, s’est confié sur la marche à suivre en interne pour éviter de propager la Covid-19.

« Il faut rester dans cette bulle »