XV de France : Un exploit historique prend forme

L'équipe de France a été reçu trois sur trois. Après le Japon et la Nouvelle-Zélande, les Bleus ont réchauffé le Stade de France en battant l'Argentine pour son dernier match de l'année (37-23). Une nouvelle fois, Thomas Ramos s'est montré intraitable devant les perches. Une nouvelle performance qui lui permet d'intégrer le podium des meilleurs réalisateurs tricolores.

L’équipe de France présente d’innombrables ressources. Quand l’un n’est pas là, Fabien Galthié peut s’appuyer sur d’autres. Pour remplacer Romain Ntamack, absent de cette tournée, le sélectionneur du XV de France peut compter sur Thomas Ramos. Le joueur du Stade Toulousain peut jouer aussi bien à l’arrière qu’au poste d’ouvreur. Mais c’est en portant le numéro 10 qu’il s’est illustré lors de cette tournée. Sur ses 20 coups de pied, Ramos en a marqué 18. Une mention très bien pour le joueur, qui a pris du plaisir sur le terrain. « Ce n'est que du kiff. Trois matches, trois victoires, on termine bien l'année. Ce soir (vendredi), on est vraiment très content. Le public a été très sympa la semaine dernière avec moi, il m'a acclamé quand je suis entré. Ça m'a fait très chaud au cœur et ça m'a aidé » a confié le sélectionneur du XV de France.

Ramos à la chasse d'un record

Avec 379 points, Ramos a pris place dans un podium prestigieux. En inscrivant 15 points face à l’Argentine, l’ouvreur s’est installé à la troisième place des meilleurs réalisateurs du XV de France, à un point de Christophe Lamaison, mais encore à distance respectable de Frédéric Michalak (436). Mais ce vendredi soir, Ramos n’a pas voulu s’arrêter sur son cas personnel.

« Les stats personnelles viennent récompenser l'équipe»

« Du coup, c'était beaucoup plus facile dans la semaine pour préparer ce match. Les stats personnelles viennent récompenser l'équipe. Ça veut dire qu'on a su mettre l'Argentine à la faute. Sur ma position, 90 % du temps je joue au poste d'arrière. On me donne des responsabilités à un autre poste, il faut les assumer. Pouvoir s'adapter et changer de position sur le terrain, ça fait notre force et il faut le cultiver. » a-t-il déclaré au micro de TF1.