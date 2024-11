XV de France : Antoine Dupont s'enflamme pour un autre phénomène

Jean de Teyssière

Le XV de France jouera ce vendredi soir le dernier match de sa tournée d’automne. Une tournée qui se déroule pour le moment à merveille avec deux victoires face au Japon (52-12) et face à la Nouvelle-Zélande (30-29). Il faut désormais terminer en beauté avec la réception de l’Argentine au stade de France et les hommes de Fabien Galthié pourront compter sur un phénomène, en la personne de Louis Bielle-Barrey qui a reçu les compliments d’Antoine Dupont.

Lors de la rencontre face à la Nouvelle-Zélande, Louis Bielle-Barrey avait réalisé un match XXL, marqué par un essai et des courses supersoniques. A tel point qu’à la fin de la rencontre, on le voit vomir à plusieurs reprises sur la pelouse du stade de France, preuve qu’il ne pouvait rien donner de plus. Le niveau exceptionnel de l’ailier de l’UBB n’a pas échappé à ses partenaires.

Louis Bielle-Barrey, joueur de classe internationale ?

En conférence de presse cette semaine, Fabien Galthié avait été élogieux envers Louis Bielle-Barrey, ailier de l’UBB : « Il est en train de devenir un joueur de classe internationale. Il l'est peut-être déjà même s'il est très jeune. Il comprend tout, il ne perd pas de temps. Il a un potentiel et un talent incroyables. Il apporte énormément à l'équipe de France. »

«C’est un réel atout»

Jeudi, en conférence de presse, c'est Antoine Dupont, le capitaine du XV de France, qui a évoqué son jeune coéquipier : « C’est un garçon qui nous surprend depuis son arrivée l’été dernier dans le groupe. Il s’est fait sa place jusqu’à être titulaire. Même pendant le Tournoi des 6 Nations, j’ai souvenir de son essai en Écosse qui fait basculer le match. C’est un joueur, au-delà de sa vitesse, très intelligent avec des qualités techniques, qui sent bien le jeu, qui anticipe les bons coups. Quand on mélange tout ça, ça donne un joueur performant. Quand on lui donne des ballons, on sait qu’il saura trouver la bonne solution, soit au pied, soit avec sa vitesse. On l’a vu encore plus contre les All Blacks sur les ballons de turn-over. C’est un réel atout dans notre équipe. »