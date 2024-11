XV de France : Urios pousse un gros coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De retour après une longue blessure au genou, Marcos Kremer étant initialement censé reprendre la compétition avec Clermont pour affronter le LOU samedi en Top 14. Mais le troisième ligne argentin a finalement été convoqué en sélection pour affronter le XV de France, ce qui n'a pas manqué de provoquer la colère de son entraîneur en club, Christophe Urios.

Nouvelle polémique autour du XV de France, mais cette fois-ci, elle ne concerne pas directement les Bleus de Fabien Galthié mais bien leur prochain adversaire dans cette tournée d'automne, l'Argentine. La rencontre se disputera ce vendredi soir au Stade de France, et pour l'occasion, les Pumas pourront compter sur le troisième ligne de Clermont, Marcos Kremer, qui revient tout juste de deux mois de convalescence à soigner sa blessure au genou. Une convocation que ne digère pas du tout Christophe Urios, l'entraîneur clermontois, qui a poussé un gros coup de gueule à ce sujet en conférence de presse.

« Ça me fout les boules ! »

« Ça me fout les boules ! Ce n’est pas correct. Marcos est arrivé blessé, le diagnostic du staff argentin n’était pas le bon quant à sa blessure. On a mis deux mois pour qu’il commence à se remettre en route. Et là, il est convoqué pour un seul match... », lâche Urios, qui espérait pouvoir compter sur Kremer pour la rencontre de samedi en Top 14 face à Lyon.

« Ça me fout les glandes »

« Ce n’est pas correct et cela ne me donne pas envie de continuer avec les Argentins par exemple. J’espère juste qu’il ne va pas se blesser. Le staff argentin est dans son droit, je n’ai rien à dire, mais ça me fout les glandes », poursuit Christophe Urios. De son côté, le sélectionneur argentin Contepomi a lâché une réponse assez cash sur cet épineux sujet : « Le Top 14 est plus dangereux qu’un match international », a-t-il tout simplement rétorqué à Urios. Ambiance...