Mercato : Le PSG a trouvé son nouveau Verratti !

Axel Cornic

Luis Enrique ne semble pas être totalement satisfait de son milieu de terrain et aurait réclamé un nouveau profil à Luis Campos. Ce dernier semble d’ailleurs chercher en Serie A, puisqu’après Nicolo Fagioli de la Juventus il aurait trouvé un nouvel objectif pour renforcer le Paris Saint-Germain au mercato de janvier.

Le PSG pourrait bien avoir un petit accent italien lors de la deuxième partie de saison. A un peu plus d’un mois du début du mercato hivernal, plusieurs pistes sont liées au club parisien et la plupart viennent de Serie A, notamment en ce qui concerne le milieu de terrain.

EXCLU @le10sport : Manchester United est entré en contact direct pour manifester son intérêt pour Kolo-Muani. Dossier impossible sous la forme d'un transfert car le club n'a absolument pas les finances, demande de prêt https://t.co/dVIgbMecqI — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 21, 2024

Le PSG lorgne la Serie A

Ces dernières semaines, la presse transalpine a notamment parlé de Nicolo Fagioli, grand espoir de la formation de la Juventus qui ne joue plus beaucoup sous les ordres de Thiago Motta. Tuttosport a évoqué une autre option pour le PSG et cette fois-ci un peu plus surprenante, avec Aaron Ciammaglichella.

Un nouveau crack de 19 ans

Considéré comme la nouvelle promesse au poste de milieu, à l’instar d’un certain Marco Verratti à son époque, le joueur de 19 ans a fait ses débuts en Serie A cette saison avec le Torino. Son contrat se termine en juin 2025 et le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à 1M€.