Mercato : Un nouveau coup est annoncé au PSG !

Axel Cornic

A la recherche de nouveaux renforts pour le mercato de janvier, le Paris Saint-Germain pourrait miser sur Nicolo Fagioli, milieu de terrain de la Juventus et de la Squadra Azzurra. Après un début de saison encourageant, il est de moins en moins utilisé par Thiago Motta du côté de Turin, ce qui ne semble pas avoir échappé aux Parisiens.

Déjà chamboulé ces dernières saisons, le milieu parisien pourrait connaitre encore quelques changements dans les mois à venir. La presse italienne a notamment parlé d’un intérêt prononcé du PSG pour Nicolo Fagioli, dont le profil collerait parfaitement au football prôné par Luis Enrique.

Un nouveau milieu pour le PSG ?

Considéré comme l’un des plus précieux trésors de la formation de la Juventus, l’international italien a débuté la saison dans un rôle de titulaire indiscutable... mais ça n’a pas duré. Il n’a en effet joué que 16 minutes au total sur les quatre derniers matchs de Serie A et de l’autre côté des Alpes on assure qu’il pourrait se relancer au PSG cet hiver.

« Pour Fagioli, on parle d’un prêt pour janvier »

Interrogé sur la situation de Nicolo Fagioli du côté de Turin, Paolo Paganini expliqué qu’il pourrait bien quitter la Juventus, mais seulement sous la forme d’un prêt. « Pour Fagioli, on parle d’un prêt pour janvier, mais la Juve attend également de voir comment évolue son problème avec les blessés » a déclaré le journaliste italien, sur TMW.