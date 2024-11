Mercato - PSG : Après le clash, Al-Khelaïfi interpelle Mbappé !

Jean de Teyssière

Arrivé en 2017 au PSG, Kylian Mbappé a grandi dans la capitale française en tant qu’homme et footballeur. Mais son départ a été marqué par le conflit qui l’oppose au PSG, qui ne lui a pas versé 55M€. Ses relations avec Nasser al-Khelaïfi sont désormais froides et le président du PSG a tout de même tenu à lui souhaiter le meilleur pour la suite de sa carrière.

Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des filets ! Avec le Real Madrid, il a inscrit son premier but depuis quatre matchs face à Leganés lors de la victoire de son équipe (3-0). Un score sur lequel le PSG s’est également imposé vendredi face à Toulouse. D’ailleurs son président, Nasser al-Khelaïfi, a été invité à évoquer le départ de son ancien buteur.

Le PSG doit toujours verser 55M€ à Mbappé

Depuis le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, c’est la guerre entre lui et le PSG. L’ancien numéro 7 parisien accuse le PSG de ne pas lui avoir versé la somme de 55M€. La procédure dure depuis de longues semaines et dernièrement, le 22 novembre dernier, la Fédération française de football a rejeté sa demande de réexaminer l’injonction à lui verser 55 millions d’euros d’impayés.

«Mbappé ? Je lui souhaite le meilleur»

Lors de l’inauguration du Campus PSG cette semaine, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, a répondu aux question de Canal +, notamment concernant le départ de Kylian Mbappé cet été : « Si je suis déçu de comment ça s'est fini avec Mbappé ? Je ne veux pas parler de joueurs qui ne sont pas là avec nous aujourd'hui. Je respecte tout le monde. Il est parti, je lui souhaite le meilleur à lui, et aux autres aussi. On est fiers des joueurs qu'on a, on a des joueurs qui font partie des meilleurs joueurs du monde, un des meilleurs centre d'entrainement, le meilleur coach au monde et le meilleur conseiller football. On a juste besoin de temps, c'est tout. »