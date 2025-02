Cyclisme : Alaphilippe tourné vers l’avenir

Alexandre Higounet

Julian Alaphilippe vient de boucler sa première semaine de compétition sous ses nouvelles couleurs de Tudor Cycling. Si son bilan est plutôt satisfaisant, le double champion du monde a déjà l’esprit tourné vers Paris-Nice, son premier grand rendez-vous de la saison.

Julian Alaphilippe a disputé la semaine dernière ses premiers jours de course en compétition sous ses nouvelles couleurs de Tudor Cycling, d’abord lors de la Figueira Classic puis sur le Tour d’Algarve, qu’il a achevé à la 20ème place au classement général, montrant un niveau de forme satisfaisant sans qu’il soit exceptionnel. A l’occasion de la deuxième étape, avec une arrivée au sommet de l’Alto da Foia, le Français a prouvé qu’il était plutôt en bonne condition, terminant 21ème de l’étape à 1 minute du vainqueur et 50 secondes de Jonas Vingegaard. Une performance plutôt encourageante donc.

« Je suis vraiment content de ma semaine »

Interrogé après l’arrivée de la dernière étape contre-la-montre, le double champion du monde affichait sa satisfaction, dans des propos relayés par cyclismactu.net : « Je me suis donné à fond ! C'était la dernière étape, je n’avais pas grand-chose à gagner, donc je voulais juste me faire plaisir et vraiment tout donner. C'était aussi la première fois que je roulais sur mon nouveau vélo de contre-la-montre, donc je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire, mais globalement, je suis vraiment content de ma semaine. C'était important de faire des efforts, de retrouver du rythme après deux semaines de stage ».

Déjà focalisé sur Paris-Nice

Mais très rapidement, Julian Alaphilippe s’est projeté sur la suite de sa saison, et notamment sur son premier grand rendez-vous, sur Paris-Nice, où il espère briller et pourquoi pas décrocher une belle victoire d’étape et pourquoi pas une place intéressante au général final : « Je pense que maintenant, l’objectif principal est de bien récupérer avant Paris-Nice. Mais oui, je suis vraiment satisfait. On a pris des automatismes avec l’équipe, et même si Alberto a malheureusement été déclassé du sprint, on n’était pas loin de remporter une étape. Donc, franchement, on peut être contents de notre semaine ».