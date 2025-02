Cyclisme : Vingegaard lance la résistance !

Alexandre Higounet

Entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, la guerre des nerfs est lancée depuis la reprise de l’entraînement. Elle a pris une tournure encore plus concrète la semaine dernière avec leur reprise en compétition. Et le champion danois paraît toujours résister à l’emprise psychologique du leader slovène sur le peloton mondial.

La semaine dernière a marqué la reprise officielle du match à distance que se livrent Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, qui ne retrouveront en face à face qu’au mois de juin, à l’occasion du Dauphiné Libéré, à moins d’un mois de leur choc frontal au Tour de France.

Pogacar veut maintenir son emprise psychologique

Avant leur premier duel en juin, les deux champions se mènent une bataille psychologique intense. Elle a commencé dès la reprise de l’entraînement, via les temps de montée de chacun lors de l’ascension du Coll dell Rates en Espagne. Elle s’est donc poursuivie la semaine dernière avec leurs reprises respectives à la compétition, au Tour UAE pour Pogacar, au Tour d’Algarve pour Vingegaard. Dans le clan Pogacar, on n’a pas éludé l’aspect psychologique du succès aisé du champion slovène, comme l’a admis Mauro Gianetti, le manager général du Team UAE dans les colonnes de L’Equipe : « Tadej est bien, je l’ai trouvé très solide cette semaine. Il a confirmé ce qu’on avait vu à l’entraînement. Donc c’est peut-être un message pour dire ‘’Je suis prêt’’ ».

« J’ai montré mon vrai niveau »

La réponse du champion danois n’a pas tardé : mis légèrement en difficulté par Joao Almeida, l’un des leaders de rechange du Team UAE, dans l’étape reine du Tour d’Algarve, il a tout renversé le dernier jours en atomisant le contre-la-montre pour remporter le classement final. Dans les colonnes de L’Equipe, Jonas Vingegaard n’a pas manqué d’exprimer son optimisme pour la suite : « Après ces derniers jours, je doutais un peu, mais aujourd’hui, j’ai montré mon vrai niveau. J’espère que ce sera une grande saison. Je ferai tout pour ». C’est clair, le Danois ne veut pas se laisser emporter par le défaitisme face à la domination de Pogacar, il est bel et bien prêt à en découdre.