Cyclisme : Le nouvel atout de Vingegaard pour battre Pogacar

Au sein de l’équipe Visma-Lease A Bike, on n’hésite pas à affirmer que l’objectif numéro un sera de réinstaller Jonas Vingegaard sur la plus haute marche du Tour de France. Et à l’image de ce qu’affirme l’un de ses lieutenants Matteo Jorgenson, la formation hollandaise bénéficiera d’un atout de poids par rapport à 2024.

Alors que la saison vient de commencer en Australie avec le Tour Down Under, l’équipe Visma-Lease A Bike martèle avec force ces derniers temps que l’objectif prioritaire en 2025 sera d’emmener de nouveau Jonas Vingegaard vers la victoire dans le Tour de France. L’idée poursuivie par la formation hollandaise est d’installer la conviction parmi les équipiers du leader danois qu’il est possible de battre Pogacar.

« Notre tactique est concentrée sur Pogacar »

A l’occasion d’un entretien accordé à Sporza.be, Matteo Jorgenson, l’un des principaux lieutenants de Vingegaard, a relayé sans ambiguïté cette conviction : « Même s'il n'est pas - bien sûr - notre seul concurrent, quand Pogacar est au départ, une grande partie de notre tactique est concentrée sur lui. Rien ne garantit que Pogacar sera aussi fort cette année qu'il ne l’a été en 2024. Tout s'est bien passé pour lui l'année dernière. Je ne dis pas que cela ne se reproduira plus. Mais je sais comment fonctionne le cyclisme : de nombreuses pièces du puzzle doivent se mettre en place pour atteindre le niveau souhaité ».

Un train en montagne de très haut niveau...

Et pour Matteo Jorgenson, le scénario de 2024 a d’autant moins de chances de se reproduire que l’équipe hollandaise pourra bénéficier d’un atout supplémentaire, un atout qui pourrait bien faire la différence selon le rouleur-grimpeur américain : « L'année dernière, nous n'avons pas eu de chance que Sepp Kuss ait abandonné le Tour en raison d'une infection au coronavirus. Maintenant, Sepp sera là, avec Simon Yates. Cela rend notre train en montagne beaucoup plus fort que lors du Tour précédent ». Il est vrai que l’an dernier, la Visma-Lease A Bike s’était retrouvée bien démunie en montagne face à l’armada autour de Tadej Pogacar. Cette saison, entre Matteo Jorgenson, Simon Yates, Sepp Kuss et Tiejs Benoot, elle ne manquera pas de forces. Et pourra aisément tenter une stratégie multi-leaders pour surprendre l’organisation du Team UAE...