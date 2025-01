Cyclisme : Il annonce un énorme duel avec Pogacar !

Alexandre Higounet

Plus les années passent, et plus l’absence du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix pèsent dans l’esprit de Wout Van Aert, qui est plus que jamais déterminé à les remporter cette saison. Mais le champion belge que l’ombre grandissante du champion slovène plane désormais au-dessus des pavés. Il se tient prêt pour l’affrontement.

A l’amorce de la saison, après une nouvelle blessure suite à une chute qui a pourri sa fin d’année 2024 et retardé sa mise en route pour 2025 Wout Van Aert s’est fixé un plan de vol très clair. Le champion belge souhaite absolument lever les bras sur le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, deux courses qui manquent cruellement à son palmarès.

Van Aert fait all-in pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix

A l’occasion de la conférence de presse pour présenter l’équipe Visma-Lease A Bike, Van Aert n’en a pas fait mystère, comme rapporté par cyclismactu.net : « Je veux essayer de gagner le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Ce sera mon objectif principal au printemps ». Le leader de l’équipe hollandaise sur les Ardennaises ne cache pas le manque qu’il ressent de ne toujours pas avoir gagné ces deux monuments : « J’ai une grande ambition pour ces deux courses-là et je trouve que c’est très logique. Ce serait bizarre si ce n’était pas le cas. J’ai gagné presque tous les autres classiques, c’est normal que ces deux courses soient une ambition. J’ai montré que c’est possible pour moi. Je veux tout faire pour les gagner un jour. Et si je ne les gagne pas, je sais que j’aurai tout fait pour gagner ».

« Avec Pogacar qui revient sur les pavés… »

Et Wout Van Aert sait qu’un nouvel obstacle de taille se met désormais en travers de sa route : Tadej Pogacar, dont la présence au départ du Tour des Flandres est bel et bien programmée et qui songe de plus en plus également aux pavés de Roubaix. Pour Van Aert, l’affrontement avec le Slovène est inévitable s’il veut l’emporter : « Evidemment, il faut progresser chaque année car tout le monde s’améliore et des jeunes coureurs arrivent sur le devant de la scène. Et puis, il y a Pogacar qui revient sur les pavés… Il faudra donc être meilleur ».