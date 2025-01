Alaphilippe : L'incroyable chantage à l'origine de sa signature !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques semaines, Julian Alaphilippe officialisait son passage au sein de Tudor Pro Cycling. Une équipe de deuxième division qui compte donc sur des invitations pour participer aux épreuves du World Tour. Avec le double champion du monde dans son équipe, ça facilite forcément les choses. Mais cela peut aussi se retourner contre Tudor Pro Cycling. Le patron du Giro aurait ainsi fait passer le message que l'équipe serait invitée sur le Tour d'Italie à la seule condition que Julian Alaphilippe y participe.

Après plusieurs saisons au sein de l'équipe Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe a décidé d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en s'engageant avec Tudor Pro Cycling. Barré par Remco Evenepoel dans son ancienne équipe, le Français est donc le leader d'un nouveau projet que Marc Hirschi a également rejoint. Cependant, ce choix a surpris puisque Tudor Pro Cycling évolue en ProTour, l'équivalent de la seconde division du cyclisme. Par conséquent, avant de prendre part aux grandes épreuves du World Tour, la formation dirigée par Fabian Cancellara doit compter sur des invitations. L'équipe suisse a ainsi été conviée sur Paris-Nice et attend encore des réponses pour le Tour des Flandres, de Liège-Bastogne-Liège et bien évidemment le Tour de France.

Alaphilippe, le chantage du patron du Giro

Et qu'en sera-t-il pour le Giro ? Dans ce cas de figure, Tudor étant l'horloger officiel du Tour d'Italie, l'invitation pour l'équipe suisse paraît évidente. Et pourtant, selon les informations de Cyclingnews, Mauro Vegni, le patron de l'évènement, n'est pas de cet avis. En effet, ce dernier mettrait la pression sur différentes équipe du ProTour, et aurait notamment assuré à Tudor Pro Cycling que son invitation au Giro dépendrait de la participation de Julian Alaphilippe. Autrement dit, si le double Champion du monde, qui espère prendre part au Tour de France, n'est pas convoqué par Fabian Cancellara, l'équipe suisse n'aura pas d'invitation pour le Giro. Une forme de chantage qui pourrait profiter à la nouvelle équipe de Tom Pidcock, Q36.5 Pro Cycling, également en lice pour recevoir une invitation au Giro.

«Honnêtement : World Tour ou pas, cela n’a jamais été un problème dans mon esprit»

Récemment interrogé sur son choix de rejoindre Tudor Pro Cycling, Julian Alaphilippe assurait que le fait que ce ne soit pas une équipe du World Tour ne posait pas de problème : « Honnêtement : World Tour ou pas, cela n’a jamais été un problème dans mon esprit. J'ai complètement suivi mes sentiments. Je me suis posé la question : 'Qu'est-ce que je veux ?', c'est profiter du vélo dans une bonne structure. Le projet de Tudor correspond vraiment à ce que je souhaite. L’arrivée de Marc Hirschi a-t-elle influencé mon choix ? Nous en avons parlé ensemble, oui. Nous étions tous les deux ravis de venir ensemble chez Tudor. Cela peut être très intéressant d'avoir deux leaders sur certaines courses. Nous pouvons également nous soulager mutuellement, si nécessaire. Nos qualités sont très similaires, mais nous pouvons aussi bien nous compléter ».