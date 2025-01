C’est terminé pour Alaphilippe, l’inquiétante annonce

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 32 ans, Julian Alaphilppe entame en cette année 2025 un nouveau chapitre de sa carrière. En effet, le Français a décidé de quitter la Soudal Quick-Step, rejoignant alors la formation Tudor. Un changement d’équipe qui va être synonyme de succès pour le compagnon de Marion Rousse ? Bien évidemment, Alaphilippe espère renouer avec le succès, mais voilà que Jérôme Pineau est plus que pessimiste concernant l’avenir du double champion du monde.

Au fil des années, Julian Alaphilippe a réussi à se bâtir un palmarès XXL, remportant notamment deux titres de champion du monde et de prestigieuses courses. Le fait est que depuis quelques saisons maintenant, ça a été plus compliqué pour le Français, notamment pour des questions physiques. Mais voilà qu’Alaphilippe a décidé de changer d’équipe pour 2025. Son arrivée chez Tudor lui permettra-t-il alors de renouer avec le succès et d’enrichir son armoire à trophées ?

Alaphilippe plombé par Van der Poel, Van Aert et Pogacar ?

Ce dimanche, au micro de RMC, Jérôme Pineau s’est montré inquiet concernant de futures victoires de Julian Alaphilippe. En effet, aux yeux de l’ancien cycliste, les succès de prestige du Français sont certainement terminés : « Il y a un truc que vous oubliez, qui doit être remis au milieu de la table et on va vite s’en rappeler dans les semaines qui viennent. Julian Alaphilippe a des qualités pour gagner certaines courses, qu’il a gagnées par le passé avant l’émergence de certains gars qu’on appelle Van der Poel, Van Aert et Pogacar. Il est là le truc. Il peut gagner quoi ? Des classique ardennaises ? Pogacar y va donc il ne va pas gagner. Le Tour des Flandres ? Il y a Pogacar et Van der Poel. Et on oublie Pedersen. Champion du monde ? C’est fini. Au Rwanda, Pogacar y sera. Les grandes courses, c’est lesquelles qui restent ? Les étapes sur le Tour de France, sur le Giro ? J’ai gagné une étape sur le Giro, je ne suis pas un immense champion, on attend beaucoup plus que ça d’Alaphilippe ».

« Rappelez moi un coureur qui a fait 7-8 ans chez Quick-Step qui a bien rebondi après »

De plus, Jérôme Pineau a émis un gros doute sur les performances de Julian Alaphilippe loin de la Soudal Quick-Step : « Si vous attendez à ce qu’Alaphilippe puisse encore enchainer les Monuments, non, il ne gagnera plus ça. Et en plus, le dernier détail, c’est rappelez moi un coureur qui a fait 7-8 ans chez Quick-Step qui a bien rebondi après. Citez moi en un ». A voir maintenant que ça donnera réellement Alaphilippe chez Tudor.