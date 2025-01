Alcool et argent : Il met les choses au point sur Julian Alaphilippe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Désormais chez Tudor, Julian Alaphilippe a connu une fin mouvementée avec la Soudal Quick-Step. Ça avait notamment clashé entre le Français et son ex-patron, Patrick Lefevere. Ce dernier n’avait d’ailleurs pas hésité à justifier les mauvaises performances d’Alaphilippe par une histoire de fêtes et d’alcool ainsi que sa relation avec Marion Rousse. Des propos sur lesquels est revenu Lefevere, tout en parlant également argent.

En signant chez Tudor, Julian Alaphilippe espère retrouver le chemin du succès. Il faut dire qu’avec la Soudal Quick-Step, le double champion du monde avait énormément de mal au cours des derniers mois. Des mauvais résultats qui avaient alors commencé à crisper Patrick Lefevere. Celui qui était alors le patron de la formation belge avait alors balancé sévère sur Alaphilippe, expliquant pour justifier ces performances : « Trop de fêtes, trop d'alcool... Julian est sérieusement sous le charme de Marion (Rousse). Peut-être trop ». C’était alors parti en clash et Marion Rousse, impliquée malgré elle, n’avait pas hésité à remettre en place Patrick Lefevere.

« Depuis notre discussion en novembre 2022, il n’a plus bu »

Comment Patrick Lefevere en est-il arrivé à parler de fêtes et d’alcool à propos de Julian Alaphilippe ? Le principal intéressé s’est expliqué. En effet, dans un entretien accordé à RTL.be, le désormais ex-patron de la Soudal Quick-Step a alors expliqué à propos du compagnon de Marion Rousse : « Il y a eu une période avec trop de fêtes. Mais je dois dire que depuis notre discussion en novembre 2022, il n’a plus bu. Que ce soit au sein de l’équipe ou en dehors. J’ai parlé à des gens qui étaient avec lui en stage à la Sierra Nevada et plus une goutte. Et l’entraînement n’a jamais été un problème, il a toujours été assidu ».

« Un moment, il a beaucoup gagné, j'ai beaucoup payé »

De plus, l’un des derniers points de crispation entre Patrick Lefevere et Julian Alaphilippe au sein de la Soudal Quick-Step était le gros salaire du Français. A ce propos, l’ancien patron d’Alaphilippe a fait savoir : « Je l'ai adopté comme mon propre fils à 17 ans, quand personne en France ne le connaissait avec sa grande gueule. Son père était malade, je l'ai toujours bien traité. Un moment, il a beaucoup gagné, j'ai beaucoup payé, mais les deux dernières années, il n'y avait pas de performance. J'ai proposé à son agent et lui de diminuer un peu son salaire et de le prolonger d'une année, parce qu'il est très populaire en France. Ils ont refusé, et là j'étais très triste ».