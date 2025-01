Marion Rousse : Une aventure avec ses nouvelles rencontres

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Patronne du Tour de France femmes, Marion Rousse va se lancer dans un nouveau projet. La compagne de Julian Alaphilippe a parcouru l'hexagone durant l'automne pour rencontrer les Français et les interroger sur leurs rapports au vélo. Ces nombreux échanges seront diffusés sur France 3 à partir du 1er février prochain.

Depuis sa retraite sportive en 2015, Marion Rousse ne chôme pas. L’ancienne cycliste est devenue un visage phare de France Télévisions depuis plusieurs années, après des débuts remarqués sur l’antenne d’Eurosport. Aux côtés de Laurent Jalabert et d’Alexandre Pasteur, elle commente les différentes courses cyclistes, notamment le Tour de France. Une compétition qui lui tient à cœur puisqu’elle a relancé en 2022 le Tour de France femmes. Aux manettes de cette course, elle tente de lui donner une nouvelle dimension et plus de visibilité. Tout cela avec le souci d’éduquer le jeune Nino, fruit de son amour avec Julian Alaphilippe.

Nouvelle aventure professionnelle pour Rousse

Mais à partir du mois de février, Marion Rousse va revêtir une nouvelle casquette. France 3 diffusera prochainement l’émission « La vie à vélo ». L’ancienne cycliste assurera la présentation et sera accompagnée de nombreux experts. Le pitch ? « Alors que près de 20 millions de français utilisent le vélo au quotidien, Marion partage à vélo une journée avec certains d’entre eux, partout en France, pour comprendre comment ce mode de transport peut changer des vies » a expliqué la chaîne du service public.

Rousse à la rencontre des Français

Dans ce premier numéro, qui sera diffusé le 1er février, Marion Rousse ira à la rencontre de trois étudiants, qui se sont fixés comme défi de parcourir l’Europe du Nord à vélo. « Des bons plans consommation, des conseils de sécurité, des remises à neuf de vélos, de belles balades pour tous les niveaux ainsi que des conseils pour réparer et prendre soin soi-même de son propre vélo » seront aussi au programme de cette émission. Une nouvelle aventure pour Marion Rousse, qui retrouvera son rôle de commentatrice en mars prochain pour Paris-Nice.