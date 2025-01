Cyclisme : Il explique pourquoi il a cru en Alaphilippe

Alexandre Higounet

Alors qu’il était en fin de contrat avec la Soudal-Quickstep, Julian Alaphilippe a rebondi en s’engageant trois ans pour l’équipe suisse Tudor Cycling. Son patron, l’ancien coureur Fabian Cancellara, explique pourquoi il a fait le choix de miser sur le double champion du monde français.

En fin de contrat avec la Soudal-Quickstep, qui lui a offert une prolongation mais à des tarifs très largement revus à la baisse, Julian Alaphilippe a longuement hésité entre deux offres, Tudor Cycling et Total Energies, avant de pencher en dernière instance en faveur de l’équipe suisse, avec laquelle il s’est engagé pour trois saisons.

« Si on s’arrête sur l’image de Julian, on ne réussira pas »

Récemment interrogé dans les colonnes de L’Equipe, Fabian Cancellara, le patron de la formation Tudor, s’est exprimé sur le pourquoi de son choix en faveur du champion tricolore, affirmant avec conviction que la question du Tour de France n’en a jamais été la raison première : « Ricardo (Radi, directeur sportif de Tudor) et Raphi (Raphaël Meyer, directeur général de l’équipe) sont venus me voir et m’ont dit : ‘’Pourquoi pas Julian Alaphilippe ? Mais ce qui m’intéressait, c’était qui il était et quelle était sa motivation. Je n’étais pas intéressé par un coureur capable de m’ouvrir les portes ou seulement avec un gros palmarès. Avec Julian, je n’avais pas le Tour en tête, mais la façon dont on allait construire l’équipe et le niveau auquel on aspire. Evidemment que l’image de Julian aide, c’est sympa, mais si on s’arrête là-dessus, on ne réussira pas ».

« Nous avions besoin de ce type de coureur pour franchir un cap »

Outre sa motivation intacte et son envie de performer à haut niveau, Fabian Cancellara a également insisté sur le sens collectif du champion tricolore, sur sa générosité en course et en dehors, qui bénéficiera à toute l’équipe : « J’attends qu’il nous aide à réussir le mix avec les jeunes coureurs. C’est le genre de coureur dont nous avions besoin pour passer un cap. Il va nous apporter son expérience, sa simplicité. On a des coureurs qui le regardent comme ça (en mimant l’admiration) et la façon dont il se comporte avec eux va les aider à devenir meilleurs ».