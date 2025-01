Cyclisme - Tour de France : Alaphilippe décisif pour l’invitation de son équipe au Tour ? Il répond

Alexandre Higounet

Alors que trois équipes sont encore en course pour les deux derniers tickets pour le Tour de France (Tudor, Total Energies, Uno-X), la présence de Julian Alaphilippe chez Tudor constitue-t-elle une garantie absolue pour la formation suisse ? Le champion tricolore a été interrogé récemment sur le sujet…

Alors que les trois Pro Teams véritablement candidates pour les deux dernières invitations pour le Tour de France (Tudor Cycling, Total Energies, Uno-X) sont en attente de l’annonce du choix de l’organisateur ASO, l’équipe suisse de Tudor Cycling apparaît comme la grande favorite pour le premier ticket du fait de la présence de Julian Alaphilippe.

Les mots forts du patron du Tour en décembre

Dans le courant du mois de décembre, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, avait d’ailleurs confirmé entre les lignes que l’argument pouvait peser à l’occasion d’un entretien accordé à Eurosport : « Tudor Cycling au Tour de France l’an prochain ? Je ne vais naturellement pas vous répondre à cette question. En revanche, on ne peut pas rester insensible à la présence ou pas de Julian Alaphilippe, pour ce qu’il est, pour son palmarès, pour ses 14 jours en jaune en 2019, pour ses deux titres de champion du monde, ses Flèches Wallonnes, Milan San Remo, pour sa qualité de champion, pour le coureur qu’il est, un peu moins performant aujourd’hui mais capable d’enflammer le public en allant gagner par exemple une étape sur le Tour d’Italie. Et pour ce qu’il représente d’enthousiasme, de sympathie, d’amour des gens. Au bord de la route, c’est Julian, Julian, Julian. Même quand il n’est pas là ! Donc s’il y a des pancartes ‘’Allez Julian’’, et qu’il est là, c’est encore mieux ».

« Je ne veux pas dire oui, car ce serait prétentieux »

La présence du double champion du monde constitue-t-elle donc une garantie pour Tudor ? Julian Alaphilippe a été interrogé sur le sujet dans les colonnes de L’Equipe : « Je ne veux pas dire oui, car ce serait prétentieux. Je ne veux pas dire non du fait de mon histoire avec le Tour. Mais j’espère retourner sur le Tour, ce serait beau ».