Alexandre Higounet

A l’occasion de la présentation du Team Visma Lease A Bike pour la saison 2025, Jonas Vingegaard a une nouvelle fois clamé haut et fort que son grand objectif était de remporter son troisième Tour de France l’été prochain. Une attitude nouvelle pour le champion danois, qui nous avait habitués à plus de prudence. Explication.

Depuis plusieurs semaines, comme analysé précédemment par le10sport.com, Jonas Vingegaard a clairement lancé une opération reconquête en vue du Tour de France, avec l’objectif de battre de nouveau Tadej Pogacar.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

« Mon plus grand objectif de 2025, c’est de gagner le Tour une troisième fois »

Que ce soit au sein du Team Visma-Lease A Bike ou du côté du leader danois lui-même, on martèle en effet qu’on croit en une victoire au Tour l’été prochain. Jonas Vingegaard l’a de nouveau affirmé lors de la présentation de l’équipe hollandaise, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Mon plus grand objectif pour 2025 est de remporter le Tour de France pour la troisième fois. C’est la course qui compte le plus pour moi. Sa grandeur est unique dans le monde du cyclisme. Le Tour me procure toujours une sensation particulière, alors je l’attends avec une immense impatience. Je ferai tout ce que je peux pour être au départ dans la meilleure forme possible ».

Pourquoi un tel changement de ton ?

Dans le camp du Team Visma Lease A Bike, on n’hésite donc pas à affirmer très haut et très fort l’ambition d’une nouvelle victoire dans le Tour de France, là où il aurait été compréhensible qu’un profil un peu plus bas soit adopté, au moins officiellement, afin d’exonérer le Danois d’une trop forte pression. Pourquoi alors avoir choisi l’offensive ? On peut émettre deux hypothèses. D’une part, l’idée est de remettre Vingegaard dans la situation mentale de vaincre, de rompre avec la lourde défaite subie face à Pogacar l’an dernier. Ce n’est pas un hasard, d’ailleurs, si l’équipe a fortement mis en avant ces dernières semaines l’explication, tout à fait plausible, d’un déficit de masse musculaire l’été dernier pour le Danois, du fait de sa longue hospitalisation après sa chute au Tour du Pays Basque. D’autre part, l’objectif est de remobiliser toute l’équipe derrière son leader en vue du maillot jaune, afin que le doute ne s’installe pas dans les rangs sur sa capacité à battre de nouveau Pogacar.