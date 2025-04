Mbappé : Le nouveau départ est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En décidant de quitter le PSG en fin de contrat pour rallier le Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a suscité de nombreux débats. Mais force est de constater que le PSG se porte plutôt bien depuis le départ de son ancienne star, et Marcel Desailly évoque notamment un nouveau départ sans Mbappé.

Kylian Mbappé a réalisé son rêve de toujours l’été dernier en quittant le PSG pour le Real Madrid, et les observateurs se sont longtemps demandés si le club parisien allait parvenir à se relever d’une telle perte en attaque. Force est de constater que le PSG a su se réinventer sans Mbappé comme le constate Marcel Desailly dans les colonnes du Parisien.

Desailly emballé par le nouveau PSG

« Ils avaient Messi, Neymar, Mbappé, et pourtant il y a plus d’espoir cette année que les précédentes. Cette fois, on a vraiment la conviction que quelque chose pourrait arriver. Parce qu’ils savent jouer, parce que l’équipe est complète à tous les postes. Avant, nous étions un peu confus quand il jouait sans attaquant alors qu’il avait Ramos et Kolo Muani. Mais il construisait son équipe en fonction de sa philosophie », indique l’ancien défenseur central de l’équipe de France, qui évoque d’ailleurs un nouveau départ pour le PSG sans Kylian Mbappé.

« Le début de quelque chose »

« Le départ de Mbappé ne marquait pas la fin d’un cycle, mais le début de quelque chose », poursuit Marcel Desailly.