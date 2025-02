Mercato - PSG : Une star va claquer la porte à cause de l’UEFA ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié au PSG jusqu'en juin 2026, Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas prolongé son contrat. Bien entamées, les négociations sont aujourd'hui en stand-by. Mais cette situation ne semble pas affoler Enzo Raiola, son représentant. Ce mardi, l'agent du portier parisien a indiqué à la presse italienne que tout était sous contrôle.

Contrairement à Nuno Mendes, Achraf Hakimi ou Vitinha, Gianluigi Donnarumma n’a pas encore prolongé son contrat avec le PSG. La raison est simple, le club parisien, loin d’être convaincu par ses dernières sorties, voudrait baisser son salaire. Une condition qui a douché le clan Donnarumma, qui s’attendait à boucler ce deal rapidement. Mais pour autant, Enzo Raiola ne se laisse pas abattre. Au cours d’un entretien accordé à ChiamarsiBomber.com, le représentant du gardien italien estime que les deux parties ont encore du temps pour parvenir à un accord.

La mise au point du clan Donnarumma

« Il est le gardien du PSG et de la sélection nationale et est très apprécié par plusieurs clubs, comme c'est normal. Les contacts pour le renouvellement ont déjà commencé l'été dernier et nous travaillons très sereinement dans ce sens. Au vu des règles imposées par l'UEFA, le club fait volte-face d'un point de vue financier, passant d'un salaire de plus de 500 millions d'euros à moins de la moitié. Nous avons accepté la nouvelle politique du PSG en termes de gestion des contrats et nous travaillons sur l'hypothèse du renouvellement, en essayant de trouver la meilleure solution, mais pour le moment, il n'y a pas d'urgence » a confié Raiola ce mardi.

« Je suis bien ici»

Malgré des rumeurs l’envoyant en Italie, Donnarumma donne sa priorité au PSG. « Il y a beaucoup de rumeurs, mais la vérité est que je suis bien ici. Je me sens apprécié de tous ici, le club a beaucoup d'estime pour moi. Je suis très bien, j'ai maintenant mes repères ici, ma priorité, c'est donc de prolonger » avait confié le portier italien le 22 janvier dernier. Ce dossier est encore loin d’être terminé.