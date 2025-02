Le PSG se fait larguer, l’annonce tombe à l’étranger

Axel Cornic

Les prochains mois vont apporter leur lot de spéculations autour du Paris Saint-Germain, avec le mercato estival qui va arriver plus vite que prévu. Et le poste d’attaquant de pointe pourrait beaucoup faire parler, avec une piste qui se précise du côté de la Serie A avec Dusan Vlahovic, international serbe actuellement à la Juventus.

Après l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, l’attaque pourrait encore changer lors du mercato estival. Plusieurs noms sont liés au PSG en ce moment et c’est notamment le cas au poste d’attaquant de pointe, un profil qui ne semble pourtant pas plaire à Luis Enrique, plutôt fans des faux neufs comme l’est devenu Ousmane Dembélé.

Le PSG s’intéresse à Vlahovic...

En Serie A, on parle notamment de Dusan Vlahovic, dont l’avenir devrait s’écrire de plus en plus loin de la Juventus. L’arrivée de Randal Kolo Muani en provenance du PSG au mois de janvier aurait totalement plombé sa prolongation et Tuttosport assure que le Serbe devrait quitter le club à la fin de la saison. Son contrat se termine en effet en juin 2026 et cet été sera la dernière occasion de tirer un peu d’argent d’un éventuel transfert.

Qui préfère la Premier League

Récemment, Calciomercato.it a annoncé que le PSG comme le FC Barcelone se seraient renseignés au sujet de l’attaquant de 25 ans… qui aurait toutefois d’autres idées en tête pour son avenir ! D’après les informations de Mediaset et de Tuttosport, Dusan Vlahovic aurait demandé à ses agent de lui trouver un club en Premier League pour la saison prochaine.