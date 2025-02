Après Mbappé, le PSG annonce son prochain crack !

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a décidé de changer de projet et en terminer avec les stars, misant plutôt sur des jeunes talents à développer. Et la dernière cuvée du centre de formation est plutôt bonne, puisque plusieurs espoirs ont commencé à faire leurs premières armes en équipe première avec notamment Senny Mayulu, dont l’ascension fulgurante en surprend plus d’un.

Place aux jeunes ! Après avoir souvent misé sur des gros noms comme avec Kylian Mbappé ou Neymar, dépensant des millions aux quatre coins de l’Europe, voici venu le PSG nouveau et son projet basé sur la jeunesse. Et pour le moment ça marche, avec notamment l’évolution de Désiré Doué ou encore de Bradley Barcola, qui impressionne au fil des mois.

Mayulu, la nouvelle sensation parisienne ?

Mais il y a encore plus jeune ! Les jeunes du centre de formation ont en effet une place de choix dans ce nouveau projet et si l’exemple parfait est Warren Zaïre-Emery, devenu quasiment un titulaire indiscutable, d’autres semblent pouvoir suivre ses traces. C’est le cas de Senny Mayulu, qui totalise 18 matchs toutes compétitions confondues avec le PSG pour deux buts, notamment un en Ligue des Champions face au Stade Brestois (7-0).

« Il fait partie des jeunes avec le potentiel le plus élevé »

Évidemment, Luis Enrique est très heureux et voit en Senny Mayulu l’une des nouvelles promesses de la formation parisienne. « Il fait partie des jeunes avec le potentiel le plus élevé. Il a eu presque 1.000 minutes de jeu » a expliqué le coach du PSG ce mardi, lors de la conférence de presse précédant la rencontre de Coupe de France contre le Stade Briochin. « J'aime son profil, ses qualités avec et sans ballon. Il est déjà très présent pour nous ».