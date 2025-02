Mercato : Zidane sort du silence pour l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Fils de Zinédine Zidane, Luca Zidane a deux clubs de cœur, le Real Madrid, où il a été formé, et l’OM, lui qui est né à Marseille. Désormais à Grenade, qu’il a rejoint l’été dernier, le gardien âgé de 26 ans avait récemment exprimé son souhait d’évoluer un jour en Ligue 1 et a été interrogé sur la possibilité de jouer pour le club marseillais.

« J’aimerais beaucoup découvrir la Ligue 1, c’est vraiment un championnat que j’aime beaucoup. » Dans un entretien accordé à Free Ligue 1, Luca Zidane confiait au mois d’octobre dernier son souhait d’évoluer un jour en Ligue 1, et de préférence sous les couleurs de l’OM.

Mercato : La presse italienne annonce un «énorme coup» à l’OM ?

➡️ https://t.co/NvHKEwlkHp pic.twitter.com/zhzPzUCyLf — le10sport (@le10sport) February 24, 2025

« Jouer à l'OM, c’est un rêve pour tout Marseillais »

« Je suis marseillais donc jouer à l'OM, c’est un rêve pour tout Marseillais. Pour l’instant, ce n’est pas le moment, mais pourquoi pas un jour pouvoir y jouer ? », a déclaré Luca Zidane, qui considère l’OM comme un des « deux clubs de mon cœur » avec le Real Madrid, où il a été formé.

« On verra, pour l'instant je suis ici à Grenade »

Interrogé par Relevo, Luca Zidane, sous contrat jusqu’en 2027 avec Grenade, qu’il a rejoint l’été dernier, s’est exprimé sur la possibilité d’évoluer à l’OM à l’avenir : « Je ne sais pas, on verra, pour l'instant je suis ici à Grenade, je suis heureux d'être ici et ce qui peut arriver, on verra. »