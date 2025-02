«Le meilleur joueur du monde» bientôt au PSG ?

Thomas Bourseau

Au terme d'une saison où Mohamed Salah est bien parti pour remporter la Premier League avec Liverpool et pourquoi pas une Ligue des champions, le PSG pourrait s'attacher les services de son éventuel futur bourreau en C1. Le club de la capitale est toujours cité comme potentielle destination pour l'international égyptien. Et en faisant ce choix, le Paris Saint-Germain attirerait le meilleur joueur du monde aux yeux de Yaya Touré.

Mohamed Salah, encore lui ! Dimanche, sur la pelouse de l'Etihad Stadium, le serial buteur de Liverpool a inscrit son nom au tableau d'affichage avec un nouveau but cette saison et a permis aux Reds de prendre le meilleur sur Manchester City (2-0). Salah a fait part de son souhait en interview de remporter une deuxième Premier League avec le club de la Mersey cette saison, pour ce qui devrait être sa dernière au vu de sa situation contractuelle, son bail prenant fin le 30 juin prochain.

C'est le moment ou jamais pour Salah au PSG ?

C'est du moins le discours livré par le principal intéressé à Sky Sports en janvier dernier. Et maintenant ? Bien que Nasser Al-Khelaïfi ait nié tout intérêt pour Mohamed Salah, il se trouverait que le PSG soit tout de même intéressé par le profil de l'attaquant égyptien qui soufflera sa 33ème bougie le 15 juin prochain. Et en recrutant un joueur visiblement au top de sa forme bien qu'il se rapproche du crépuscule de sa carrière, le Paris Saint-Germain mettrait tout bonnement la main sur le meilleur du point de vue de Yaya Touré.

Pour Yaya Touré cela ne fait aucun doute, Mohamed Salah est le meilleur au monde !

« Mo Salah est-il le meilleur joueur du monde actuellement ? Pour moi oui, vous devez lui donner (ndlr ce titre) et ça aurait dû lui être donné il y a longtemps pour être honnête. Sans manquer de respect aux autres candidats. Les gens parlent de régularité. J'ai vu des joueurs être surcotés en les qualifiant de top joueur après seulement une saison. Il est si régulier avec Liverpool depuis des années et les gens trouvent toujours un moyen de parler de lui différemment. Je suis si interloqué par ces gens qui parlent de football, ces consultants. Si tu t'adresses aux vrais passionnés et acteurs du football, ils savent et je sais ce que Salah apporte au jeu. Il mérite ce respect ». a confié l'ancien joueur de l'AS Monaco et de Manchester City à beIN SPORTS.