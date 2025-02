Mbappé - Yamal : L'attaque de feu qui fait rêver le Real Madrid !

Alexis Brunet

L’été dernier, le Real Madrid avait réalisé un gros coup sur le marché des transferts en attirant Kylian Mbappé, et qui plus est gratuitement. Le club espagnol ne voudrait toutefois pas s’arrêter là et il aimerait associer au Français un autre attaquant de renom, le joueur du FC Barcelone, Lamine Yamal.

Pendant sept saisons, Kylian Mbappé a fait le bonheur du PSG. Malheureusement pour les supporters parisiens, tout s’est arrêté l’été dernier quand le champion du monde 2018 a décidé de rejoindre le Real Madrid. Un vrai coup dur pour Nasser Al-Khelaïfi, qui a perdu là son meilleur joueur et sans recevoir le moindre euro en indemnité de transfert.

Le Real Madrid a trouvé son nouveau Benzema !

Le Real Madrid s’est renseigné pour Yamal

Avec Kylian Mbappé, le Real Madrid a donc récemment mis la main sur l’un des meilleurs attaquants du monde, mais il ne souhaiterait pas s’arrêter en si bon chemin. D’après les informations de Mundo Deportivo, les dirigeants madrilènes ont interrogé Jorge Mendes sur la situation de son client Lamine Yamal, mais l’agent portugais a clairement répondu que cela n’était même pas imaginable.

Le Real Madrid a déjà une très belle attaque

Ce potentiel refus de Lamine Yamal ne devrait toutefois pas trop tracasser le Real Madrid. En effet, le club espagnol possède déjà une très belle attaque, portée par le duo Kylian Mbappé et Vinicius, à qui on peut aussi ajouter Rodrygo ou bien encore Jude Bellingham.